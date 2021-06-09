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Каріна Зуєва |

Умерла Либуше Шафранкова — звезда фильма Три орешка для Золушки

Умерла Либуше Шафранкова — звезда фильма Три орешка для Золушки

Умерла чешская актриса Либуше Шафранкова. Ей было 68 лет.

В 2014 году Либуше поставили страшный диагноз — рак легких. Именно тогда она прекратила сниматься в кинолентах.

Актриса снялась во многих картинах, но широкую известность она получила после игры в киносказке Три орешка для Золушки.

Умерла Татьяна Проценко

На 54-ом году жизни умерла Татьяна Проценко, которая прославилась благодаря роли Мальвины в киносказке Приключения Буратино.

Известно, что в 2018 году у нее диагностировали рак.

Источник: CNN Prima News

Фото: скрин из фильма Три орешка для Золушки

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