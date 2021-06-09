Умерла чешская актриса Либуше Шафранкова. Ей было 68 лет.
В 2014 году Либуше поставили страшный диагноз — рак легких. Именно тогда она прекратила сниматься в кинолентах.
Актриса снялась во многих картинах, но широкую известность она получила после игры в киносказке Три орешка для Золушки.
Умерла Татьяна Проценко
На 54-ом году жизни умерла Татьяна Проценко, которая прославилась благодаря роли Мальвины в киносказке Приключения Буратино.
Известно, что в 2018 году у нее диагностировали рак.
Источник: CNN Prima News
Фото: скрин из фильма Три орешка для Золушки