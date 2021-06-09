Главный герой романтического реалити Холостяк 11 Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан поделилась совместными фото с отдыха.

На личных страницах в Instagram влюбленные обнародовали кадры, на которых позируют в Турции.

Михаил признался, что благодаря Анне он постоянно улыбается.

— Если вечно думать о грустных вещах, то никто на свете не будет иметь права смеяться. Благодаря тебе, у меня улыбка до ушей нон-стоп. Я не думал, что на отдыхе может быть так весело и легко, — трогательно написал Заливако.

Анна Богдан также обнародовала похоже фото и написала, что ей для счастья больше ничего не нужно.

— А что еще нужно для счастья? Прекрасное место. Теплое море. Волшебное платье. И ты рядом, — написала Аня.

Богдан и Заливако о жизни после Холостяка

В эксклюзивном интервью Анна Богдан и Михаил Заливако рассказали о жизни после Холостяка и поделились своим секретом крепких отношений.

Влюбленные признались, что стали жить вместе через три дня после окончания проекта. За это время они ни разу не ссорились. Михаил Заливако уверен, что самое главное в отношениях — это умение разговаривать друг с другом.

Фото: Анна Богдан