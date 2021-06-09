Украинская певица Джамала обнародовала откровенные фото, на которых позирует топлес.
На личной странице в Instagram звезда поделилась серией фотографий без нижнего белья. В кадре Джамала прикрылась пиджаком и предстала спиной к камере.
— Становится жарко, — лаконично подписала снимки Джамала.
Поклонники певицы отметили, что она очень красиво выглядит.
- Красавица.
- С каждым годом Джамала показывает все больше секса и сексуальной энергии.
- Красота, она везде и всюду. Обожаю все, что творит эта талантливая молодая артистка, — пишут подписчики.
Джамала рассказала, как ей удалось похудеть
Ранее в эксклюзивном интервью Джамала рассказала, как ей удалось похудеть и какой диеты она придерживалась.
Певица призналась, что очень важно полноценно питаться и не голодать. Когда звезда чувствовала, что хочет есть, то брала с собой горсть орешков. Джамала любит мучные изделия и сладкое, поэтому в этом ей приходится себя ограничивать.
Фото: Джамала