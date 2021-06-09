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Валентина Чорна |

Становится жарко: Джамала снялась топлесс, прикрывшись пиджаком

Джамала

Украинская певица Джамала обнародовала откровенные фото, на которых позирует топлес.

На личной странице в Instagram звезда поделилась серией фотографий без нижнего белья. В кадре Джамала прикрылась пиджаком и предстала спиной к камере.

— Становится жарко, — лаконично подписала снимки Джамала.

Поклонники певицы отметили, что она очень красиво выглядит.

  • Красавица.
  • С каждым годом Джамала показывает все больше секса и сексуальной энергии.
  • Красота, она везде и всюду. Обожаю все, что творит эта талантливая молодая артистка, — пишут подписчики.

Джамала рассказала, как ей удалось похудеть

Ранее в эксклюзивном интервью Джамала рассказала, как ей удалось похудеть и какой диеты она придерживалась.

Певица призналась, что очень важно полноценно питаться и не голодать. Когда звезда чувствовала, что хочет есть, то брала с собой горсть орешков. Джамала любит мучные изделия и сладкое, поэтому в этом ей приходится себя ограничивать.

Фото: Джамала

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