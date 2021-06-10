Украинская певица Оля Полякова опубликовала видео, на котором видно ее загородный дом. Особняк артистки находится под Киевом.
В видео хорошо заметно веранду исполнительницы с панорамными окнами, камином и большим столом. Также светлый мраморный пол, белые и плетеные диваны.
Кроме всего прочего, с веранды открывается вид на Днепр и собственный пирс, у которого стоит лодка.
В ролике артистка показала, как проводит время с семьей, а также своего гостя — певца Олега Винника.
Ремонт в доме Поляковой закончился в начале 2021 года.
Оля Полякова анонсировала новый клип
В мае Оля Полякова анонсировала выход нового клипа. Известно, что он посвящен переходному возрасту женщины и был создан с помощью технологии motion control.
Режиссером стал Любомир Левицкий, который отметил, что новая работа артистки оказалась достаточно технологически сложной.
Фото: Оля Полякова