Украинская певица Оля Полякова опубликовала видео, на котором видно ее загородный дом. Особняк артистки находится под Киевом.

В видео хорошо заметно веранду исполнительницы с панорамными окнами, камином и большим столом. Также светлый мраморный пол, белые и плетеные диваны.

Кроме всего прочего, с веранды открывается вид на Днепр и собственный пирс, у которого стоит лодка.

В ролике артистка показала, как проводит время с семьей, а также своего гостя — певца Олега Винника.

Ремонт в доме Поляковой закончился в начале 2021 года.

Оля Полякова анонсировала новый клип

В мае Оля Полякова анонсировала выход нового клипа. Известно, что он посвящен переходному возрасту женщины и был создан с помощью технологии motion control.

Режиссером стал Любомир Левицкий, который отметил, что новая работа артистки оказалась достаточно технологически сложной.

Фото: Оля Полякова