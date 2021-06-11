Леся Никитюк сломали в Instagram — ПОДРОБНОСТИ

Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк стала жертвой кибератак.
Хакеры взломали ее Instagram-страницу, на которую подписано почти 4 млн человек.
Неизвестные опубликовали несколько постов с угрозами от имени Никитюк, а также — личное фото блогера, где она позирует в нижнем белье.
— На свидание пойдем? — подписали фото злоумышленники.
Кроме того, на главное фото профиля хакеры поставили изображение известного украинского журналиста Дмитрия Гордона.
Также они предложили подписчикам почитать Лесины переписки. В частности, хакеры опубликовали скрин диалога Никитюк с главным героем романтического реалити Холостяк 11 Михаилом Заливако.
В то же время подписчики артистки стремительно начали обсуждать в комментариях под фото слом аккаунта.
“Лесю сломали походу”, “О, боже. Что теперь будет”, “Заберите у Рафика Лесин телефон “,” Зачем такое делать? Господи, тот кто взломали с головой явно не дружит “, — пишут пользователи Instagram.
Российские кибератаки в США
Недавно российские хакеры атаковали крупнейшего производителя мяса в мире JBS. Сделали киберпреступники это с помощью программ-вымогателей.
Так, преступная деятельность заблокировала компьютерные системы компании. После чего мошенники потребовали выкуп, чтобы вернуть доступ.
Источник: Леся Никитюк