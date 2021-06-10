Продвигаете моральных извращенцев: Крапивина записала ответ Киркорову

Нателла Крапивина ответила на гневную речь Филиппа Киркорова, которой тот отреагировал на ее комментарий по поводу появления исполнителя на красной дорожке премии Муз-ТВ вместе с блогером Давидом Манукяном.

По словам экс-продюсера украинской певицы Светланы Лободы, она не считает свои слова, с которых и начался скандал – корректными.

При этом Крапивина подчеркнула, что ее высказывание было направлено не против геев, а против паразитов, которых Киркоров настойчиво демонстрирует миру. Таким образом певец якобы продвигает не гей-культуру, а моральных уродов и извращенцев.

— Ради 15-секунд славы они готовы играть абсолютно любую роль: превратиться в гомосексуала, рэпера, жениха Бузовой, или жену Киркорова. Ваш поступок – это не каминг-аут и тем более не привлечение внимания к проблемам ЛГБТ-сообщества, — заявила она.

По словам экс-продюсера Лободы, Киркоров пытался создать ей образ не толерантной гомофобки, специально извратив произнесенные слова.

Крапивина также отметила, что после того, как совместная с Лободой композиция Цвет настроения синий возобновила карьеру певца – тот настойчиво уговаривал украинку на дует, однако постоянно получал отказ.

По словам продюсера, Лобода готова не только раскручивать молодых исполнителей, но и помогать реанимировать карьеру опытным певцам.

— Вы обвинили нас в плагиате. Кто? Король римейков с неочищенными правами? Это мощно, Филипп. Большинство песен из вашего репертуара – перепевки известных композиций, за которыми следуют громкие судебные иски от авторов по всему миру.

Крапивина также отметила, что образ Киркорова, который избивал женщин, оскорблял журналистов и разругался с большей частью российского шоу-бизнеса, несет в себе опасность для подрастающего поколения.

Скандал между Крапивиной и Киркоровым

4 июня в Москве состоялось вручение премии Муз-ТВ, куда Киркоров и Манукян прибыли в свадебных костюмах.

Крапивина, увидев это, написала в социальной сети Twitter, что таких людей на Кавказе раньше расчленяли, а также назвала произошедшее цирком уродов.

В свою очередь Киркоров выступил с гневной отповедью, в которой проехался не только по продюсеру, но и по ее подопечной.