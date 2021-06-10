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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Євгенія Шапоренко |

Штаны не нужны: Анна Седокова разделась на острове

Анна Седокова

Популярная певица Анна Седокова показала роскошную фигуру в купальнике во время отдыха в Греции.

Откровенный снимок певица разместила на своей странице в Instagram.

На фото она в раздельном купальнике собственного дизайна, который она реализует под брендом La Story.

На снимке Седокова позирует на фоне моря, опираясь на ограждение.

— Островная жизнь. Штаны не нужны, – подписала снимок певица.

Известно, что Анна Седокова отдыхает в Греции на острове Миконос.

Слава Каминская снялась топлес на отдыхе

Украинская певица Слава Каминская поделилась откровенным снимком, на котором предстала топлес.

Артистка уехала на отдых в Турцию и уже порадовала своих поклонников эффектным фото. На снимке Слава запечатлена на балконе номера на фоне города Бодрум.

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