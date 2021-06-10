Штаны не нужны: Анна Седокова разделась на острове

Популярная певица Анна Седокова показала роскошную фигуру в купальнике во время отдыха в Греции.
Откровенный снимок певица разместила на своей странице в Instagram.
На фото она в раздельном купальнике собственного дизайна, который она реализует под брендом La Story.
На снимке Седокова позирует на фоне моря, опираясь на ограждение.
— Островная жизнь. Штаны не нужны, – подписала снимок певица.
Известно, что Анна Седокова отдыхает в Греции на острове Миконос.
Слава Каминская снялась топлес на отдыхе
Украинская певица Слава Каминская поделилась откровенным снимком, на котором предстала топлес.
Артистка уехала на отдых в Турцию и уже порадовала своих поклонников эффектным фото. На снимке Слава запечатлена на балконе номера на фоне города Бодрум.
Фото: Анна Седокова