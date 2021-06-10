Штаны не нужны: Анна Седокова разделась на острове

Популярная певица Анна Седокова показала роскошную фигуру в купальнике во время отдыха в Греции.

Откровенный снимок певица разместила на своей странице в Instagram.

На фото она в раздельном купальнике собственного дизайна, который она реализует под брендом La Story.

На снимке Седокова позирует на фоне моря, опираясь на ограждение.

— Островная жизнь. Штаны не нужны, – подписала снимок певица.

Известно, что Анна Седокова отдыхает в Греции на острове Миконос.