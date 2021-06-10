Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян знала о романе своего экс-супруга Канье Уэста с Ириной Шейк. По словам инсайдеров, она не против отношений пары.

Известно, что Ким Кардашьян достаточно хорошо относится к российской модели Ирине Шейк.

Ей импонирует то, что Ирина не делится личным с прессой, а также публично не обсуждает детали своего развода с голливудским актером Брэдли Купером.

— Ким знала, что Канье и Ирина встречаются. Она не против этого, потому что она видела, какой тихой и уважительной была Ирина после разрыва с Брэдли Купером. Ким не хотела бы, чтобы ее бывший муж был с кем-то, кто собирается общаться с прессой, — говорится в US Magazine.

Роман Канье Уэста и Ирины Шейк

Недавно Канье Уэста заметили в компании Ирины Шейк во Франции. Инсайдеры утверждают, что они тайно встречаются.

Однако Канье Уэст и Ирина Шейк пока публично не подтверждали свои отношения.

Источник: US Magazine