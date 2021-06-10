Российский рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) сможет официально попасть на территорию Украины, поскольку уже истек срок запрета на въезд.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он отметил, что СБУ руководствуется собственными нормативными документами, по которым решает, кому стоит запрещать въезд на территорию Украины.

— СБУ решила не пускать Моргенштерна. Но очевидно, какой-то срок истек, и Баста может сюда заехать, — сказал Ткаченко.

Министр добавил, что он не очень хорошо относится к российским артистам, которые приезжают с концертами в Украину.

По его словам, они мешают развиваться украинским исполнителям.

Известно, что в Басты 25 и 26 июня состоятся два больших концерта в Киеве.

Баста приехал в Киев

В начале мая Баста уже приезжал в Киев. Рэп-исполнителя заметили в столичном ресторане Мокко, что на Крещатике.

Стоит отметить, что Баста выступал в аннексированном Крыму, в связи с чем музыканту запретили въезд в Украину 15 января 2018 года.

Однако в сентябре 2020 года Министерство культуры и информационной политики исключило рэпера из списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины и которым, запрещен въезд на территорию страны.

Фото: Василий Вакуленко