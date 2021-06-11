Украинская певица Анастасия Приходько призналась, что раньше хотела сменить пол. Причиной было то, что звезда считала себя некрасивой, и даже уродливой.

Об этом Анастасия рассказала на личной странице в Instagram. Она поделилась 13 малоизвестными фактами о себе. А подписчики должны были определить, какие три истории являются неправдой.

Выяснилось, что в 16 лет Приходько избили трое парней, в результате чего она оказалась в психбольнице с сотрясением.

По словам Насти, в 18-летнем возрасте она ушла из дома и ночевала в подвале. А татуировками на кистях рук звезда скрывает шрамы от порезов.

— У меня в жизни было много плохого и страшного, что оставило глубокий отпечаток в моем понимании мира, очень закалило меня и выработало острое чувство справедливости. Я не люблю, когда обижают тех, кто не может за себя постоять. Но, поверьте, я точно это умею делать и больше никогда не дам себя в обиду, — написала Приходько.

Приходько о пластике и уколах красоты

Ранее Анастасия Приходько призналась, что не делала пластические операции и уколы красоты.

Звезда выбирает естественность и “настоящее взросление”, хотя она не против различных процедур, косметологов и ухода за собой. По словам Насти, она нравится себе в любом виде.

Фото: Анастасия Приходько