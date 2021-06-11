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Євгенія Шапоренко |

Бритни Спирс поделилась WTF-историей, но людей ужаснул ее маникюр

Бритни Спирс

Популярная певица Бритни Спирс опубликовала в сети забавную историю из своей жизни. Однако поклонники в большей мере проигнорировали слова артистки, так как сосредоточили свое внимание на маникюре Бритни.

Исполнительница опубликовала фото рисунка в своем Instagram, рассказав о том, как нарисовала его, и о WTF-моментах.

— Всегда приятно переживать эти чертовы моменты. И если вам повезет, то некоторые из этих WTF-моментов могут быть чудесами. Пару недель назад я нарисовала этот рисунок девушки со змеей и спросила свою подругу, что это значит. А она спросила, есть ли там джунгли, в поисках которых я нахожусь! Что ж, теперь я поняла. На прошлой неделе я надела гребаный костюм змеи! Итак, у меня был тот странный момент сегодня утром, когда я увидела свой рисунок, и это было довольно забавно. Как я это сделала, – подписала Бритни снимок рисунка.

Что писали пользователи сети:

  • Как же мне ее жаль
  • Милая, что с твоими ногтями
  • Эти ногти, пост, рисунок…все это очень страшно
  • Пикассо вышел из чата
  • Надеюсь, что это не ее руки

Бритни Спирс прокомментировала фильм о себе

Американская певица Бритни Спирс прокомментировала фильм Framing Britney Spears о своей личной жизни.

Бритни призналась, что смотрела не весь фильм, а только его часть. Певицу обеспокоило то, в каком свете ее там представили. Спирс отметила, что после просмотра она плакала две недели.

Фото: Depositphotos

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