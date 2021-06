Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян призналась, что чувствовала себя одинокой в браке с рэп-исполнителем Канье Уэстом. По ее словам, это и стало причиной развода пары.

В финальном эпизоде своего реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians звезда объяснила, что ей не нужен муж, который постоянно переезжает из штата в штат.

Также Кардашьян отметила, что в отношениях с экс-супругом ей не хватало милых моментов вроде просмотра любимого шоу или совместных занятий спортом.

— Я всегда думала, что все нормально. Со мной могут быть только дети, а мой муж переезжает из штата в штат. Я просто поддерживала его в этом, и меня все устраивало. А потом, когда мне исполнилось 40, я поняла, что мне не нужен муж, который живет далеко, — сказала Ким.

Кардашьян даже обратилась к психотерапевту для того, чтобы понять в каком направлении ей следует двигаться дальше.

Реакция Ким Кардашьян на роман Канье Уэста

На днях стало известно, что Ким Кардашьян одобряет роман Канье Уэста с российской моделью Ириной Шейк.

По словам инсайдеров, она не против отношений пары. Тем более, Ким Кардашьян достаточно хорошо относится к Ирине Шейк.

Фото: Ким Кардашьян