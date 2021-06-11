Победительница 11 сезона романтического реалити Холостяк на СТБ Анна Богдан в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала, как изменились отношения с Михаилом Заливаком после проекта и собственные сомнения в финале.

Избранница Холостяка признается, утром они с Михаилом готовят вместе завтрак, а после каждый уезжает по своим рабочим делам.

— Вечером мы встречаемся и идем ужинать в ресторан, проводим время с друзьями или едем готовить домой. Также мы уже, наконец-то, ходили в кино не скрываясь, — подчеркнула Анна.

После окончания проекта влюбленные еще не ездили к родителям Заливако, однако вскоре планируют исправить это и посетить Харьков. Лично Анна пока не поддерживает связь с Мишиной мамой, однако они всегда передают друг другу привет.

Анна признается: вне проекта Заливако стал еще романтичнее.

— Миша очень нежный. Цветы дома есть постоянно, вазы не пылятся. Я окружена заботой и вниманием, — добавляет девушка.

Анна вспоминает, что перед финалом Холостяка у нее были сомнения — девушка волновалась, не сделает ли Заливако выбор в пользу Юли.

— Мне очень хотелось, чтобы он выбрал меня, но я все равно переживала. За неделю до финала я плохо спала, утром просыпалась с чувством тревоги. 100% уверенности не было, но я чувствовала, что Миша испытывает ко мне, — сказала Богдан.

Анна говорит, что на проекте не только завоевала сердце Холостяка и нашла свою любовь, но и познакомилась с огромным количеством интересных людей.

— Мне было очень интересно. Все девочки разные, телефонов ни у кого нет, поэтому в свободное время мы все общались. После финала я очень скучала по съемочной команде, поскольку привыкла к ним, – рассказала Богдан.

После проекта избранница Заливака продолжила общаться с другими участницами, в частности с Юлей Карнаух, Джессикой Чеги и Катей Жук. Богдан признается, что сначала испытывала дискомфорт, поскольку они все симпатизировали одному мужчине.

— Поначалу было немного не по себе, но девчонки меня уверили, что все нормально. Поэтому эту тему мы даже не затрагиваем, — сказала Анна.

Девушка не забегает вперед с планами.

— Не хочется забегать вперед. Мы наслаждаемся друг другом. Как будет дальше – покажет жизнь, — подчеркнула Богдан.

Вскоре пара организовывает тур и отправляется в Каппадокию, куда с ними могут поехать все желающие.

Анна призналась, идея появилась у нее задолго до пандемии коронавируса, однако карантин разрушил все планы.

— С нами может поехать абсолютно каждый желающий, мы не отказываем никому, — отметила Богдан.

На предложение пары уже откликнулось много людей, поэтому единственное, за что сейчас волнуется Анна, — чтобы места в отеле хватило всем.

— В Каппадокии отели не такие большие, как, например, в Мармарисе или Фетхие. Поэтому я переживаю за то, что не всем хватит места, но тогда будем бронировать несколько ближайших, — отметила Богдан.

Следующей страной для такого тура может стать Греция.

Богдан и Заливако о первых днях совместной жизни

Михаил Заливако и Анна Богдан рассказали о первых совместных днях после того, как начали жить вместе. Ради любимой главный герой Холостяк 11 переехал в Киев из Харькова.

По словам Анны, она не ожидала, что они съедутся через несколько дней после завершения проекта. Больше о жизни Анны Богдан и Михаила Заливако, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Анна Богдан