Не выдержала наркоз: звезда TikTok обезьяна Джордж умерла на приеме у стоматолога

В США скончалась известная в соцсети TikTok обезьяна по кличке Джордж. Смерть животного наступила во время посещения стоматолога.

Обезьянка проходила плановый осмотр у стоматолога, однако не выдержала наркоз.

Последние 10 лет Джордж жил со своим хозяином в ​​Техасе.

— У нас ужасные новости. Джордж ходил к ветеринару для осмотра зубов. Во время этого возникли осложнения из-за наркоза. Джордж был светлым, когда все вокруг казалось темным. И он был напоминанием о любви, которая существует. Хотя веселая жизнь Джорджа закончилось, его дух надежды и любви продолжает жить. Мы любим тебя, Джордж, — заявил хозяин.

Джордж — известный блогер в TikTok, где у него было около 17 млн ​​подписчиков.

Марк Цукерберг завел козлов

Основатель Facebook Марк Цукерберг обзавелся козлами и уже успел дать и имена.

Назвать он их решил Максом и Биткоином.

Фото: Georgie Boy