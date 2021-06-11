Не выдержала наркоз: звезда TikTok обезьяна Джордж умерла на приеме у стоматолога

В США скончалась известная в соцсети TikTok обезьяна по кличке Джордж. Смерть животного наступила во время посещения стоматолога.
Обезьянка проходила плановый осмотр у стоматолога, однако не выдержала наркоз.
Последние 10 лет Джордж жил со своим хозяином в Техасе.
— У нас ужасные новости. Джордж ходил к ветеринару для осмотра зубов. Во время этого возникли осложнения из-за наркоза. Джордж был светлым, когда все вокруг казалось темным. И он был напоминанием о любви, которая существует. Хотя веселая жизнь Джорджа закончилось, его дух надежды и любви продолжает жить. Мы любим тебя, Джордж, — заявил хозяин.
Джордж — известный блогер в TikTok, где у него было около 17 млн подписчиков.
Марк Цукерберг завел козлов
Основатель Facebook Марк Цукерберг обзавелся козлами и уже успел дать и имена.
Назвать он их решил Максом и Биткоином.
Фото: Georgie Boy