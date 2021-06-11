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Євгенія Шапоренко |

Не выдержала наркоз: звезда TikTok обезьяна Джордж умерла на приеме у стоматолога

Не выдержала наркоз: звезда TikTok обезьяна Джордж умерла на приеме у стоматолога

В США скончалась известная в соцсети TikTok обезьяна по кличке Джордж. Смерть животного наступила во время посещения стоматолога.

Обезьянка проходила плановый осмотр у стоматолога, однако не выдержала наркоз.

Последние 10 лет Джордж жил со своим хозяином в ​​Техасе.

— У нас ужасные новости. Джордж ходил к ветеринару для осмотра зубов. Во время этого возникли осложнения из-за наркоза. Джордж был светлым, когда все вокруг казалось темным. И он был напоминанием о любви, которая существует. Хотя веселая жизнь Джорджа закончилось, его дух надежды и любви продолжает жить. Мы любим тебя, Джордж, — заявил хозяин.

Джордж — известный блогер в TikTok, где у него было около 17 млн ​​подписчиков.

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Назвать он их решил Максом и Биткоином.

Фото: Georgie Boy

Источник: Mirror

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