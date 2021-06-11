Вера Брежнева прокомментировала скандал вокруг Константина Меладзе

Певица Вера Брежнева впервые прокомментировала скандал вокруг ее мужа, композитора Константина Меладзе.

В своем Instagram Брежнева анонсировала выход песни Розовый дым, но не все подписчики оставили комментарии по теме. Некоторые из них упомянули о скандале с Константином Меладзе, который начался после заявления Ани Лорак.

— После ситуации с Ани Лорак по-другому уже смотрю на эту семейку, — написала одна из подписчиц.

Брежнева не стала молчать и ответила девушке, что лучше бы она по-другому посмотрела на свою семью.

— Однотипная Вера, однотипные песни. Меладзе сдулся с одной женщиной. У него вдохновения было больше, когда у него их было несколько. ВИА Гра тому подтверждение, — пишет другая подписчица.

— Может вы свои размышления в свой дневник запишите? И потом проанализируете с психиатром. Потому что у вас работы над собой — бесконечность. А вы в чужие отношения лезете. Это диагноз, — ответила Брежнева.

Лорак намекнула, что Меладзе предлагал ей интим

В конце апреля Ани Лорак рассказала, почему прекратила работать с Константином Меладзе. Исполнительница призналась, что те условия работы, которые предлагал продюсер, ей не подошли. Также она сказала, что не будет говорить о чем именно идет речь, однако подчеркнула, что это личная плоскость.

После заявления Ани Лорак ее поддержали некоторые певицы и обвинили Меладзе в приставаниях. Однако сама Лорак опровергла свое заявление, сказав, что ее слова не правильно поняли.

Фото: Вера Брежнева