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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Валентина Чорна |

Елизавета Глинская выходит замуж

Елизавета Глинская

Судья кулинарного шоу Мастер Шеф Елизавета Глинская выходит замуж. Радостной новостью звезда поделилась на личной странице в Instagram.

Лиза обнародовала фото, на котором показала свое обручальное кольцо на фоне Атлантического океана. Предложение руки и сердца ей сделали на отдыхе в Доминикане.

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Избранником Елизаветы Глинской стал Максим Большаков.

— Как думаете, что я ответила? — подписала кадр Елизавета.

Что известно о Елизавете Глинской

В 2012 году Елизавета Глинская стала победительницей второго сезона Мастер Шеф, а также получила возможность пройти базовый курс кулинарии в парижской школе Le Cordon Bleu.

Впоследствии она основала свою кондитерскую школу GL, а в 2016 году стала лауреатом чемпионата мира по кондитерскому искусству Mondial des arts sucres в Париже.

Сейчас Лиза активно ведет свой YouTube-канал, где делится с подписчиками разными рецептами. О личной жизни звезда публично рассказывать не любит.

Фото: Елизавета Глинская

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