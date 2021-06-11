Судья кулинарного шоу Мастер Шеф Елизавета Глинская выходит замуж. Радостной новостью звезда поделилась на личной странице в Instagram.
Лиза обнародовала фото, на котором показала свое обручальное кольцо на фоне Атлантического океана. Предложение руки и сердца ей сделали на отдыхе в Доминикане.
Избранником Елизаветы Глинской стал Максим Большаков.
— Как думаете, что я ответила? — подписала кадр Елизавета.
Что известно о Елизавете Глинской
В 2012 году Елизавета Глинская стала победительницей второго сезона Мастер Шеф, а также получила возможность пройти базовый курс кулинарии в парижской школе Le Cordon Bleu.
Впоследствии она основала свою кондитерскую школу GL, а в 2016 году стала лауреатом чемпионата мира по кондитерскому искусству Mondial des arts sucres в Париже.
Сейчас Лиза активно ведет свой YouTube-канал, где делится с подписчиками разными рецептами. О личной жизни звезда публично рассказывать не любит.
Фото: Елизавета Глинская