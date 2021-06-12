Королева Британии посвятила в рыцари разработчиков вакцины AstraZeneca

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари ученых, участвовавших в разработке вакцины против коронавируса AstraZeneca.

В частности, рыцарский титул получил профессор педиатрических инфекций Оксфордского университета Эндрю Поллард.

Также орден Британской империи получили производственный эксперт Руководящего комитета Целевой группы по вакцинам Ян Маккубин и директор по глобальной стратегии поставок в AstraZeneca Марк Проктор.

В то же время королева Британии отметила двух женщин званием кавалерственной дамы. Среди них Кейт Бингем — глава рабочей группы по вакцинам от коронавируса и Сара Гилберт — профессор вакцинологии в Институте Дженнера. Всего различными наградами отметили 1 129 человек.

Благословение Елизаветы II

Принц Гарри просил благословения у королевы Великобритании Елизаветы II для того, чтобы назвать свою новорожденную дочь в ее честь.

Лилибет — это семейное прозвище королевы Британии — ее так называют самые близкие члены семьи. Кроме этого, Елизавета II оставила на гробу своего мужа, принца Филиппа, записку, которую подписала этим прозвищем.

Источник: пресс-служба Соединенного Королевства