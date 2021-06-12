Украинский музыкант и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук сообщил, что разводится с женой — стилисткой Лялей Фонаревой.

Что именно стало причиной разрыва, он не сказал, лишь добавил в своей заметке в соцсетях, что это останется их с Лялей личным делом.

Я очень редко пишу о личном, но этот пост именно такой. Пишу его, прежде всего, для того, чтобы обезопасить свою семью, близких и друзей от лишних вопросов и неудобств. Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенной радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись, — написал музыкант.

Также Вакарчук добавил, что они с Лялей всегда были и останутся близкими людьми.

Я бесконечно благодарен ей за более двадцати лет, что мы прошли вместе. За любовь, мудрость, за опору. Благодарен за нашу дочь Диану. Благодарен за все. Жизнь продолжается, — написал певец.

Он попросил воздержаться от дополнительных вопросов и дискуссий по этому поводу.

Надеюсь на ваше понимание и такт. Все будет хорошо, — закончил свое сообщение певец.

В Святослава Вакарчука и Ляли Фонаревой есть дочь Диана от предыдущего брака Ляли, с которой у Святослава сложилось прекрасные отношения. Сейчас Диана работает в команде Вакарчука.

Ранее лидер группы Океан Эльзы объяснил, почему остановил свою политическую деятельность и признался, что большую часть карантина он провел в студии.