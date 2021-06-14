Народный артист Украины, известный хореограф Григорий Чапкис умер 13 июня в возрасте 91 год.

Об этом сообщил сын артиста Грег. Где конкретно умер Чапкис не сообщается.

Покойся с миром, папа, — написал Грег.

Сотни пользователей соцсетей выражают глубокие соболезнования семье хореографа.

Кем был Григорий Чапкис

В свои 90 лет Григорий Чапкис по праву считался одним из лучших хореографов Украины.

Его родной язык — румынский, а во время мировых гастролей Григорий имел честь лично пообщаться с Сальвадором Дали, Фиделем Кастро и даже Мао Цзэдуном.

Танцевальную карьеру молодой Григорий Чапкис начал еще после Второй мировой войны. Находясь в составе песенно-танцевального ансамбля Трудовые резервы в 1945 году он выступал перед Иосифом Сталиным.

В течение длительного карьеры Григорий Чапкис завоевал десятки наград, а в феврале 2010 года получил звание Народного артиста Украины.

Долгое время он работал в театрах, в том числе и с известным львовским режиссером Игнатом Юрой. Также был профессором кафедры хореографии Института искусств столичного университета имени Бориса Гринченко.

Кроме этого, хореограф удачно совмещал танцы с благотворительностью. Григорий Чапкис был одним из первых, кто начал проводить благотворительные балы в Украине.