Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь призналась, что всю жизнь чувствовала себя нелюбимым ребенком, а также подвергалась физическому насилию.

В интервью программе Предметка Елена-Кристина Лебедь рассказала, что родители ее били.

И несмотря на то, что будущая телеведущая была единственным ребенком в семье, она никогда не испытывала материнской любви.

— Я все детство была нелюбимым ребенком, и я вот это пронесла через всю жизнь. Отсутствие любви и теплоты. Меня просто так били. Всем подряд, даже утюгом было, — вспомнила телеведущая.

Елена-Кристина уверена, что именно такие ситуации сделали ее сильным человеком. Поэтому она благодарна родителям за свое воспитание и важные жизненные ценности, которые ей привили.

Почему Нина Матвиенко ненавидела своих родителей

Певица Нина Матвиенко ненавидела своих родителей в детстве. Причиной было то, что они убивали и ели домашний скот.

Кроме этого, артистка боялась родителей, поскольку они заставляли ее делать то, что она не хочет. Поэтому Матвиенко убегала от них и пряталась на кладбище.

Фото: Елена-Кристина Лебидь