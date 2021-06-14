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Наташа Тарчевська |

Жена и дочь были рядом: сын Григория Чапкиса назвал причину смерти хореографа

Жена и дочь были рядом: сын Григория Чапкиса назвал причину смерти хореографа

Грег Чапкис рассказал о последних минутах жизни своего отца и назвал причину смерти Григория Чапкиса.

В разговоре с журналистами он подтвердил, что Григорий Чапкис умер из-за возраста. В феврале он отпраздновал свое 91-летие.

Несмотря на то, что легендарный украинский хореограф держался довольно хорошо, почтенный возраст был нелегким испытанием.

— Мы все все еще в шоке. Умер, потому что старенький. 92 года человеку, все начало отказывать. Он держался хорошо. Он старенький, это муки, — сказал Грег Чапкис.

Также сын Григория Чапкиса рассказал, что в последние минуты жизни отца возле него находилась Лилия, дочь хореографа, а также жена Мила.

Никаких подробностей относительно похорон Грег Чапкис не сообщил.

Фото: Грег Чапкис

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