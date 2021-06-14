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Валентина Чорна |

Легендарный ползунец: как Григорий Чапкис зажигал в молодости

Григорий Чапкис

Украинский хореограф Григорий Чапкис умер на 92-м году жизни. Причиной смерти танцовщика стала старость.

Но несмотря на то, что за последний год здоровье Чапкиса сильно пошатнулось, он оставался активным и жизнерадостным до конца своих дней.

Профессиональную танцевальную карьеру Григорий начал в 16-летнем возрасте. В 1958 году он выступал в ансамбле Вирского.

На видео можно увидеть, как Чапкис исполняет украинский танец ползунец.

Ползунец — это украинский народный танец, который является достаточно сложным в исполнении. Поскольку большинство танцевальных па выполняют на согнутых в коленях ногах с периодическим подпрыгиванием.

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В комментариях под видео пользователи в восторге от мастерства Григория Чапкиса.

  • У него по мыщцам сверхтекучая жидкость циркулирует. Этот танцор — машина! Браво!
  • Так называемые брейкдансеры курят молча в сторонке.
  • Такая легкость, вроде бы на стульчике сидит!
  • Против всех законов физики, — пишут в комментариях.

И несмотря на то, что видео загружено на YouTube очень давно, люди до сих пор смотрят его и восхищаются Григорием Чапкисом.

Реакция Зеленского на смерть Чапкиса

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть Григория Чапкиса и отметил, что никогда не забудет его вклад в историю украинского танца.

По словам Зеленского, Чапкис был человеком с несокрушимым характером и сильной энергетикой. А танец был для него не работой, а жизнью.

Фото: Григорий Чапкис

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