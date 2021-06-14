13 июня умер известный украинский хореограф Григорий Чапкис. Он прожил 91 год и запомнился своей любовью к танцам, оптимизмом и энергичностью.

Как украинские звезды отреагировали на смерть Григория Чапкиса — смотрите на Фактах ICTV.

Владимир Завадюк

Продюсер шоу Танцы со звездами Владимир Завадюк обнародовал совместное фото с Григорием Чапкисом и выразил благодарность миру за то, что смог прикоснуться к величине личности и таланту этого человека.

— Вы часто говорили мне, что работа держит вас в тонусе и мотивирует жить. А жить вы умели лучше нас, 30-летних. Спасибо за пример. За безумную любовь к танцу. За неустанную веру в талант других. Спасибо, что несли культуру, традиции, праздник. И простите, что лично не попрощался с вами в больнице. Хотя, думаю, вы бы хотели, чтобы я запомнил вас в белом фраке, как в крайнем эфире, — написал Владимир.

Кроме этого, продюсер выразил соболезнования сыну хореографа и отметил, что Григорий им очень гордился.

Юрий Горбунов

Также память хореографа почтил ведущий Юрий Горбунов. Он отметил, что Григорий является примером того, как нужно любить жизнь и свою профессию.

— Вечная память вам, Маэстро! Трудно без вас теперь представить Танцы со звездами! Большой пример для всех, как надо любить профессию, свое дело и жизнь! — написал Юрий.

Андрей Джеджула

А телеведущий Андрей Джеджула вспомнил, что впервые познакомился с Григорием Чапкисом 20 лет назад.

— Ушла целая эпоха! Мое первое знакомство с Григорием Чапкисом произошло в 2000-2001 годах! Я тогда вел первые вечера танго! И, конечно, балетмейстером был он — жизнерадостный, полный энергии и сил, подтянутый и стройный! Покойся с миром и возглавь небесные танцы, — написал телеведущий.

Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская поблагодарила Григория Чапкиса за совместный танец, а также отметила, что даже в 91 год он оставался настоящей звездой.

— Всегда на высоте. Я хочу, чтобы Вас запомнили таким! Мой преподаватель в Академии искусств, мой строгий судья, мой друг и мой партнер по школе танцев! Какая же это потеря для всех нас. Вы были таким сильным, ясным, горящим, — написала Могилевская.

Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк призналась, что не может сдержать слезы от этой трагической новости.

— Светлая память, Григорий Николаевич. Мы будем все скучать по Вам. Плачу, — написала Леся.

Юлия Санина

Певица и фронтвумен группы The Hardkiss обнародовала лаконичную сториз и выразила свое уважение к Григорию Чапкису.

Ксения Горб

Хореограф Ксения Горб также обнародовала совместное фото с Григорием Чапкисом и почтила его память.

— Казалось, вы непобедим. В свой 91 год вы так любили и уважали жизнь, танец, людей, — написала Ксения.

Анжелика Рудницкая

Певица Анжелика Рудницкая отметила, что Григорий Чапкис был настоящей легендой.

— Никогда не сидел без дела. Влюбленный в свою профессию до последнего вздоха. Всегда среди людей. Всегда в хорошем настроении. Всегда готов к новым приключениям. Чапкис всегда обнимал женщин и не скупился на комплименты. Охотно делился своими секретами долголетия. Он был примером любви к жизни, людям, танцам, — написала певица.

Причина смерти Григория Чапкиса

Хореограф Грег Чапкис назвал причину смерти Григория Чапкиса и рассказал о последних минутах жизни своего отца. Он отметил, что Григорий умер из-за своего почтенного возраста.

А в последние минуты жизни возле него были дочь Лилия и жена Мила.

Фото: Наталия Могилевская, Леся Никитюк