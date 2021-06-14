13 июня в Киеве умер известный хореограф, танцор и народный артист Украины Григорий Чапкис. Его не стало в возрасте 91 года.
Факты ICTV рассказывают о том, чем запомнился легендарный танцор, а также о его карьере и жизни.
Жизнь в Украине
Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в городе Кишинев (Молдова). После Второй мировой войны он переехал с семьей в Киев, где подрабатывал строителем на Крещатике.
Далее он стал солистом ансамбля им. П. Вирского, хореографом театра им. И. Франко, заместителем директора Театра драмы и комедии и народным артистом Украины.
Также Чапкис был танцмейстером Венского бала и имел собственную школу танца.
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Семья Чапкиса
Хореограф был женат четыре раза. С первой женой Людмилой он заручился в 28 лет. Однако в 2006 году любимой не стало.
Второй женой Чапкиса стала его ученица Наталья. Но они быстро разошлись из-за переезда женщины в США.
В возрасте 60 лет артист женился на Алле. С этой женщиной Чапкис прожил 20 лет.
Уже в 2020 году 90-летний Чапкис женился в четвертый раз на 38-летней женщине. Однако имени возлюбленной он не называл.
Чапкис воспитал двоих детей — дочь от первого брака Лилию и сына от второго брака Григория.
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Карьера танцора
В возрасте пяти лет Чапкис заработал первые деньги, танцуя на улице.
В Киеве 15-летний Чапкис поступил в железнодорожное училище и записался в Ансамбль песни и танца общества Трудовые резервы.
В 1945 году в составе Ансамбля он выступил в Кремле, где среди зрителей было все советское руководство во главе с Иосифом Сталиным.
Среди артистов, которые выполнили в финале гопак, диктатору больше всего понравился Григорий. Поэтому Сталин позвал его к себе, посадил на колени и подарил часы.
После этого, уже в 16-летнего Чапкиса началась сольная карьера.
Благодаря танцам Чапкису удалось познакомиться с такими известными людьми, как Мао Цзэдун, Хо Ши Мин, Фидель Кастро, Сальвадор Дали.
Самый старший судья шоу Танцы со звездами
В 2006 году 76-летний хореограф стал самым старшим судьей шоу украинской версии танцевального проекта ВВС Strictly Come Dancing (Танцы со звездами — Ред.), И тем самым побил мировой рекорд.
В 2020 году Григорий во второй раз возглавил судейскую коллегию в танцевальном шоу.
Болезнь артиста
Хореограф всегда активно тренировался, и это он демонстрировал в соцсетях. А свое долголетие Чапкис объяснял любовью к танцам и активности.
В декабре 2020 года мужчину с двусторонним воспалением легких госпитализировали в больницу. Оттуда его выписали перед Новым годом.
Однако уже 6 января 2021 года Чапкис снова вернулся в медучреждение. Затем его перевезли в Феофанию, где он пробыл до 12 января.
9 февраля Чапкис оказался в реанимации в одной из местных больниц с осложнениями после пневмонии.
При этом тест на коронавирус был отрицательным.
Смерть Григория Чапкиса
В воскресенье Григорий Чапкис умер. Об этом сообщил сын артиста Грег.
Однако где конкретно умер артист, не сообщается.
В то же время сотни пользователей соцсетей выражают глубокие соболезнования семье хореографа.