13 июня в Киеве умер известный хореограф, танцор и народный артист Украины Григорий Чапкис. Его не стало в возрасте 91 года.

Факты ICTV рассказывают о том, чем запомнился легендарный танцор, а также о его карьере и жизни.

Жизнь в Украине

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в городе Кишинев (Молдова). После Второй мировой войны он переехал с семьей в Киев, где подрабатывал строителем на Крещатике.

Далее он стал солистом ансамбля им. П. Вирского, хореографом театра им. И. Франко, заместителем директора Театра драмы и комедии и народным артистом Украины.

Также Чапкис был танцмейстером Венского бала и имел собственную школу танца.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Григорий Николаевич Чапкис (@gregory_chapkis)

Семья Чапкиса

Хореограф был женат четыре раза. С первой женой Людмилой он заручился в 28 лет. Однако в 2006 году любимой не стало.

Второй женой Чапкиса стала его ученица Наталья. Но они быстро разошлись из-за переезда женщины в США.

В возрасте 60 лет артист женился на Алле. С этой женщиной Чапкис прожил 20 лет.

Уже в 2020 году 90-летний Чапкис женился в четвертый раз на 38-летней женщине. Однако имени возлюбленной он не называл.

Чапкис воспитал двоих детей — дочь от первого брака Лилию и сына от второго брака Григория.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Григорий Николаевич Чапкис (@gregory_chapkis)

Карьера танцора

В возрасте пяти лет Чапкис заработал первые деньги, танцуя на улице.

В Киеве 15-летний Чапкис поступил в железнодорожное училище и записался в Ансамбль песни и танца общества Трудовые резервы.

В 1945 году в составе Ансамбля он выступил в Кремле, где среди зрителей было все советское руководство во главе с Иосифом Сталиным.

Среди артистов, которые выполнили в финале гопак, диктатору больше всего понравился Григорий. Поэтому Сталин позвал его к себе, посадил на колени и подарил часы.

После этого, уже в 16-летнего Чапкиса началась сольная карьера.

Благодаря танцам Чапкису удалось познакомиться с такими известными людьми, как Мао Цзэдун, Хо Ши Мин, Фидель Кастро, Сальвадор Дали.

Самый старший судья шоу Танцы со звездами

В 2006 году 76-летний хореограф стал самым старшим судьей шоу украинской версии танцевального проекта ВВС Strictly Come Dancing (Танцы со звездами — Ред.), И тем самым побил мировой рекорд.

В 2020 году Григорий во второй раз возглавил судейскую коллегию в танцевальном шоу.

Болезнь артиста

Хореограф всегда активно тренировался, и это он демонстрировал в соцсетях. А свое долголетие Чапкис объяснял любовью к танцам и активности.

В декабре 2020 года мужчину с двусторонним воспалением легких госпитализировали в больницу. Оттуда его выписали перед Новым годом.

Однако уже 6 января 2021 года Чапкис снова вернулся в медучреждение. Затем его перевезли в Феофанию, где он пробыл до 12 января.

9 февраля Чапкис оказался в реанимации в одной из местных больниц с осложнениями после пневмонии.

При этом тест на коронавирус был отрицательным.

Смерть Григория Чапкиса

В воскресенье Григорий Чапкис умер. Об этом сообщил сын артиста Грег.

Однако где конкретно умер артист, не сообщается.

В то же время сотни пользователей соцсетей выражают глубокие соболезнования семье хореографа.