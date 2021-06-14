Сегодня в сети можно найти различных инфлюенсеров, блогеров и страницы всевозможной тематики. Наверняка, у каждого есть профиль или YouTube-канал, за которым он с удовольствием следит. В наше время блогеры — лидеры мнений. А от того, на кого вы подписаны, зависит ваше творческое развитие и мировоззрение.

Факты ICTV решили составить подборку украинских блогеров, за которыми интересно и полезно следить.

Ніна — Україна

YouTube-канал Ніна — Україна ведет девушка, которая родилась и выросла в Киеве, но уже более 10 лет проживает за границей. В данный момент — США.

Ее страница о любви к своей родине, о реакции иностранцев на Украину, наши достопримечательности, песни, танцы и культуру. Также есть ролики, где Нина рассказывает о плюсах и минусах жизни в Америке или как получить визу.

YouTube-канал Ніна — Україна в первую очередь будет интересен тем, кто является патриотом Украины или хочет переехать жить в Америку.

У Нины более 85 тыс. подписчиков, хотя свой канал она начала вести только в 2020 году.

Anny cooking

Instagram-страница Anny cooking находка для тех, кто любит вкусно готовить. Здесь вы найдете не только банальные и привычные блюда, но и оригинальные рецепты.

Анна снимает видео, в которых подробно рассказывает и показывает, как готовить гратен с брокколи, пасту с фетой и томатами, шпинатный рулет с рыбой и многое другое. Ко всему прочему, Anny cooking будет полезна и для тех, кто любит сладости. У блогера множество рецептов приготовления различных пирогов, тортов и даже шоколада.

На Instagram-странице Anny cooking более 26 тыс. подписчиков.

Margarita Muradova YouTube-канал Margarita Muradova для настоящих модниц и тех, кто интересуется трендами. Если хотите грамотно сочетать одежду и выглядеть красиво, тогда вам точно сюда. Маргарита снимает видео, в которых рассказывает про актуальные вещи в гардеробе или ошибки в стиле. Ко всему прочему, канал не ограничивается одной одеждой, также Мурадова показывает и подробно разбирает трендовые макияжи, прически, делится полезными лайфхаками и бюджетными находками. На YouTube-канал Margarita Muradova подписано более 567 тыс. пользователей.