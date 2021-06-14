Сегодня в сети можно найти различных инфлюенсеров, блогеров и страницы всевозможной тематики. Наверняка, у каждого есть профиль или YouTube-канал, за которым он с удовольствием следит. В наше время блогеры — лидеры мнений. А от того, на кого вы подписаны, зависит ваше творческое развитие и мировоззрение.
Факты ICTV решили составить подборку украинских блогеров, за которыми интересно и полезно следить.
Ніна — Україна
YouTube-канал Ніна — Україна ведет девушка, которая родилась и выросла в Киеве, но уже более 10 лет проживает за границей. В данный момент — США.
Ее страница о любви к своей родине, о реакции иностранцев на Украину, наши достопримечательности, песни, танцы и культуру. Также есть ролики, где Нина рассказывает о плюсах и минусах жизни в Америке или как получить визу.
YouTube-канал Ніна — Україна в первую очередь будет интересен тем, кто является патриотом Украины или хочет переехать жить в Америку.
У Нины более 85 тыс. подписчиков, хотя свой канал она начала вести только в 2020 году.
Anny cooking
Instagram-страница Anny cooking находка для тех, кто любит вкусно готовить. Здесь вы найдете не только банальные и привычные блюда, но и оригинальные рецепты.
Анна снимает видео, в которых подробно рассказывает и показывает, как готовить гратен с брокколи, пасту с фетой и томатами, шпинатный рулет с рыбой и многое другое. Ко всему прочему, Anny cooking будет полезна и для тех, кто любит сладости. У блогера множество рецептов приготовления различных пирогов, тортов и даже шоколада.
На Instagram-странице Anny cooking более 26 тыс. подписчиков.
Margarita Muradova
YouTube-канал Margarita Muradova для настоящих модниц и тех, кто интересуется трендами. Если хотите грамотно сочетать одежду и выглядеть красиво, тогда вам точно сюда.
Маргарита снимает видео, в которых рассказывает про актуальные вещи в гардеробе или ошибки в стиле. Ко всему прочему, канал не ограничивается одной одеждой, также Мурадова показывает и подробно разбирает трендовые макияжи, прически, делится полезными лайфхаками и бюджетными находками.
На YouTube-канал Margarita Muradova подписано более 567 тыс. пользователей.
Geek Journal
YouTube-канал Geek Journal снимает обзоры украинских и мировых фильмов, сериалов и шоу. Если вы любитель посмотреть телевизор и следите за всеми новинками, которые выходят на экраны, тогда эта страница точно вам понравится.
Помимо обзоров, Geek Journal также освещает актуальные новости со всего мира.
На YouTube-канал подписано более 181 тыс. фолловеров.
Вера Пасько
Instagram-аккаунт Веры Пасько о путешествиях по Украине и миру. Несмотря на карантин, девушка продолжает посещать разные места и делиться ими со своей аудиторией.
На странице Веры можно найти список интересных локаций нашей страны, факты из жизни на яхте, идеальные места для отдыха и многое другое. Также Пасько рассказывает истории из жизни и путешествий.
На Instagram Веры Пасько подписано более 104 тыс. подписчиков.
День блогера
Сегодня, 14 июня, отмечают международный День блогера. Праздник не является официальным, но для многих пользователей соцсетей он имеет важное значение.
Профессия блогера с каждым днем становится все более популярной, а количество людей, которые начинают вести свои страницы в сетях, стремительно растет. Поздравления с Днем блогера — смотрите на Фактах ICTV.