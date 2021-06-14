Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть известного украинского хореографа Григория Чапкиса.

Зеленский отметил, что Чапкис был человеком с несокрушимым характером, сильной энергетикой и невероятной жаждой к жизни.

Также президент добавил, что никогда не забудет школу Чапкиса и его вклад в историю украинского танца.

— Неисправимый оптимист и тот, с кого действительно хотелось брать пример. Тот, для кого танец никогда не был работой, зато был его жизнью. Для меня Григорий Николаевич — навсегда! Как и его слова: Надо двигаться до последнего вздоха. Советую не забывать эту фразу всем нам. Навсегда в наших сердцах, — написал Владимир Зеленский.

Реакция звезд на смерть Григория Чапкиса

Григорий Чапкис прожил 91 год и запомнился своей любовью к танцам, оптимизмом и энергичностью.

Он был примером человека, который обожает жизнь и людей вокруг. Именно поэтому многие звезды украинского шоу-бизнеса публично почтили память Чапкиса.

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