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Валентина Чорна |

Двигался до последнего вздоха: Зеленский отреагировал на смерть Чапкиса

Двигался до последнего вздоха: Зеленский отреагировал на смерть Чапкиса

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть известного украинского хореографа Григория Чапкиса.

Зеленский отметил, что Чапкис был человеком с несокрушимым характером, сильной энергетикой и невероятной жаждой к жизни.

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Также президент добавил, что никогда не забудет школу Чапкиса и его вклад в историю украинского танца.

— Неисправимый оптимист и тот, с кого действительно хотелось брать пример. Тот, для кого танец никогда не был работой, зато был его жизнью.

Для меня Григорий Николаевич — навсегда! Как и его слова: Надо двигаться до последнего вздоха. Советую не забывать эту фразу всем нам. Навсегда в наших сердцах, — написал Владимир Зеленский.

Реакция звезд на смерть Григория Чапкиса

Григорий Чапкис прожил 91 год и запомнился своей любовью к танцам, оптимизмом и энергичностью.

Он был примером человека, который обожает жизнь и людей вокруг. Именно поэтому многие звезды украинского шоу-бизнеса публично почтили память Чапкиса.

Как звезды отреагировали на смерть Григория Чапкиса — смотрите на Фактах ICTV.

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