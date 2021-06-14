Украинский певец Сергей Бабкин удивил своих поклонников новым имиджем.

Артист поделился снимком, на котором предстал с новой прической. Теперь у Бабкина короткая стрижка.

На фото исполнитель позирует сидя в кресле отеля в Бодруме (Турция). На нем черная рубашка и широкие штаны с принтом.

— Хочешь изменить жизнь — измени жизнь. Стрижка тут ни при чем. Смена стрижки — это всего лишь смена стрижки, — подписал Сергей снимок.

Поклонники артиста оценили его новый имидж и оставили положительные комментарии под фото.

Вы на фото конечно шейх, как минимум.

Вау! Не узнать.

Отлично выглядите.

Очень идет.

Образ цепляет.

Вы очень брутальный.

Со стрижкой — красавчик. Совсем другое дело. — Пишут поклонники Бабкина.

Сергей Бабкин представил трек-исповедь

В марте Сергей Бабкин представил трек-исповедь Вона знає. Этот сингл он посвятил своей жене Снежане Бабкиной после того, как она рассказала о многочисленных изменах исполнителя.

Певец отметил, что эта песня — это его душевная исповедь и история о магических отношениях.

Фото: Сергей Бабкин