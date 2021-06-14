Украинский певец Сергей Бабкин удивил своих поклонников новым имиджем.
Артист поделился снимком, на котором предстал с новой прической. Теперь у Бабкина короткая стрижка.
На фото исполнитель позирует сидя в кресле отеля в Бодруме (Турция). На нем черная рубашка и широкие штаны с принтом.
— Хочешь изменить жизнь — измени жизнь. Стрижка тут ни при чем. Смена стрижки — это всего лишь смена стрижки, — подписал Сергей снимок.
Поклонники артиста оценили его новый имидж и оставили положительные комментарии под фото.
- Вы на фото конечно шейх, как минимум.
- Вау! Не узнать.
- Отлично выглядите.
- Очень идет.
- Образ цепляет.
- Вы очень брутальный.
- Со стрижкой — красавчик. Совсем другое дело. — Пишут поклонники Бабкина.
Сергей Бабкин представил трек-исповедь
В марте Сергей Бабкин представил трек-исповедь Вона знає. Этот сингл он посвятил своей жене Снежане Бабкиной после того, как она рассказала о многочисленных изменах исполнителя.
Певец отметил, что эта песня — это его душевная исповедь и история о магических отношениях.
Фото: Сергей Бабкин