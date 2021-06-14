Украинский артист Андрей Данилко впервые прокомментировал состояние своего здоровья. Также стало известно, что певец часто посещает оздоровительный центр Рута, который расположен в Конча-Заспе.

Медперсонал санатория рассказал, что артист у них — частый гость, и даже имеет свой номер, в котором постоянно останавливается — 714.

Сотрудники центра отметили, что Данилко принимает все те же процедуры, что и обычные посетители. Он восстанавливает режим сна, проходит детокс процедуры и набирается сил. Например, сеанс гидромассажа артисту обходится в 120 грн.

Несмотря на внешний вид санатория и его общую атмосферу СССР, он привлекает своим расположением — сосновый лес, река и реликтовые дубы-великаны.

Сам певец сказал, что чувствует себя прекрасно и подтвердил, что проходит лечение в Руте.

— Возраст, — шутливо ответил Данилко на вопрос о диагнозе.

Юрий Никитин о здоровье Андрея Данилко

В апреле продюсер Юрий Никитин рассказал о проблемах Андрея Данилко со здоровьем. По словам Никитина, над состоянием артиста трудятся не только украинские врачи, но и зарубежные.

Менеджер Андрея опроверг слухи о серьезной болезни исполнителя и сказал, что вопрос лишь в режиме сна.

Фото: Верка Сердючка