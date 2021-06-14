Певица Светлана Лобода впервые прокомментировала скандал, связанный с ее экс-продюсером Нателлой Крапивиной. Звезда также высказалась о прекращении их сотрудничества.

Лобода подчеркнула, что не одобряет комментарий Крапивиной, которая та оставила в сторону Филиппа Киркорова и Давида Манукяна. А также считает, что подобная форма выражения эмоций недопустима. При этом она оставляет право совершать ошибки, признавать их и исправлять.

Светлана сказала, что знает Нателлу очень хорошо, поэтому может предположить, что продюсер сожалеет о произошедшем. В свою очередь ей обидно, что Крапивина решила уйти из проекта, однако она принимает ее выбор.

— Наше сотрудничество в течение 11 лет — это не то, что можно выбросить из памяти и забыть. Я благодарна Нателле за все, что было за эти годы, и я хочу сказать, что она была и остается частью моей семьи. И так будет всегда,- сказала Лобода.

Певица также представила своих концертных директоров и сказала, что продолжит свой творческий путь без продюсера.

— В моей жизни продюсеров больше не будет, — подытожила Светлана.

Подробности скандала Крапивиной с Киркоровым

В начале июня в Москве состоялась музыкальная премия Муз-ТВ, где продюсера Светланы Лободы Нателлу Крапивину возмутило неоднозначное появление Филиппа Киркорова на красной дорожке. Продюсер не стала молчать и оставила комментарий под одним из фото Киркорова с Манукяном.

Высказывание Нателлы не понравилось Филиппу и он опубликовал гневное видео, в котором прошелся не только по продюсеру, но и по Лободе. После этого Крапивина сообщила, что перестает сотрудничать со Светланой. Детальнее о скандале Крапивиной с Киркоровым — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Светлана Лобода