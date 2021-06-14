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Валентина Чорна |

Он не хочет со мной отношений: Стужук о “романе” с Шатырко

Стужук и Шатырко

Украинский блогер София Стужук опровергла слухи о романе с участником шоу Холостячка Андреем Шатырко.

По словам Софии, они заранее договорились, что романтических отношений между ними не может быть.

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Но несмотря на это, Стужук и Шатырко очень близки друг с другом. Они делятся секретами личной жизни и часто проводят вместе время.

— Шансов выбрать Андрея у меня не было, потому что мы с самого начала договорились, что он не хочет со мной отношений. У него другой типаж женщин. Хотя, в принципе, у меня также. Мы в статусе друзей/близких людей, но не в партнерских отношениях. Такая была договоренность, — написала Стужук.

Отношения Стужук и Шатырко

В апреле София Стужук вместе с Андреем Шатырко и детьми улетела на полтора месяца в Лос-Анджелес. Как оказалось позже, причиной путешествия стали съемки проекта, название которого пока неизвестно.

На вопросы подписчиков об отношениях с Андреем блогер отвечала, что всему свое время. Кроме этого, знаменитости часто публиковали совместные фото и комментировали публикации друг друга.

Фото: София Стужук

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