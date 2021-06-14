Как стать блогером — несколько советов

В мире 14 июня отмечают достаточно юный, но уже популярный праздник, День блогера.

По случаю этого праздника, Факты ICTV пообщались с одним из самых популярных и ярких украинских блогеров Олегом Машуковским (MASHUKOVSKY).

Олег самостоятельно занимался раскруткой своих страниц в соцсетях, а сейчас выступает еще креативным продюсером в первом в Украине TikTok House — WhyNot House.

Главными участниками WhyNot House стали украинские топовые тиктокеры-миллионники: Олег Машуковский, Аня Тринчер, Настя Захандревич, Юра Славский, Саша Хава, Алекса и Андрей Splash.

Алена Венум, Дерел Туфекси, Яна Дога и Богдан Шелудяк присоединятся к WhyNot House в качестве резидентов извне.

Олег Машуковский стал популярным блогером после того, как получил первую дозу славы в сериале Киев днем и ночью.

— Актерская история принесла мне медийность по всей Украине. Это был сериал Киев днем и ночью. А также по странам СНГ я получил популярность как участник шоу Мейкаперы. Дальше, дальше, дальше. Коллаборации с разными блогерами приносили свои плоды. Но основную свою аудиторию я набрал как личность. Это был makeup. Я обучал девчонок краситься в Instagram. Тогда я вел больше бьюти-блог, а также выступал в роли гримера для знаменитостей. Я красил Ирину Билык, солистов группы Little big и многих других, — поделился Олег.

Однако этого ему было мало, ведь желание получить еще большую популярность не угасало. Чтобы собрать большую аудиторию после Instagram Олег подался в TikTok.

По словам Олега, во всех начинаниях его поддерживали родные, хотя провокации со стороны блогера иногда бывают очень смелыми.

— Как такого образа у меня не было. Образ — это и есть я. Я могу становиться ярче, а могу быть скромнее, все зависит от моего внутреннего состояния и настроения. Я могу одеться в платье и снять видео, а могу — в костюме. У меня нет границ как таковых. Я не завишу от общественного мнения. Мне важно, как я себя чувствую, и что я о себе думаю, — отметил Машуковский.

Сколько времени нужно блогеру на создание контента

Олег Машуковский уверяет, что приходится постоянно быть в работе, в поиске и создании интересных историй для поклонников.

— Я уже запутался, сколько времени я работаю, а сколько — отдыхаю, так как я постоянно чем-то занимаюсь. Телефон у меня в руках 24/7. Он со мной даже, когда я сплю. Я могу проснуться посреди ночи, сделать то, что мне нужно, и снова лечь спать. У меня нет выходных. Я работаю 24/7. Плюс к этому я креативный продюсер в своем проекте.

То есть сейчас я занимаюсь не только своим продвижением, но я продвижением своих ребят, — рассказывает блогер.

Блогерство — развлечение или этому нужно учиться

Многие думают, что блогерство — это веселье на камеру, забывая, что диджитал-среда предусматривает обучение сразу в нескольких сферах. Если кому-то по наитию дано привлекать людей, то кому-то придется потрудиться и хотя бы базово понять, что такое СММ, таргетинг, пиар.

— Я согласен, что это важно. Так как меня многие любят и поддерживают, то мы еще не успели открыться, а у нас уже все звезды. И мы им ни копейки не платим, поскольку знаем, что мы друг другу будем помогать в дальнейшем. То есть в таргет мы вообще не вкладывались, так как если взять всех резидентов дома, то у нас суммарно около 30 млн подписчиков. Нам просто не нужно закупать у кого-то рекламу. К счастью, нас это обошло стороной. Однако если вы начинающий блогер, то, естественно, об этом стоит подумать и найти правильного человека, который сможет подсказать. Я сам все делал, ни копейки на рекламу не потратил, — отметил Олег Машуковский.

С чего лучше начинать карьеру блогера

По словам Олега, необходимо для себя решить, что именно вам по душе.

— Лучше всего быть искренним блогером, когда ты снимаешь свою жизнь, как она есть. Ведь люди хорошо чувствуют и правду, и фальш, — отметил блогер.

Относительно техники — это условие необязательное. Конечно, можно мечтать о качественном продакшене, стремиться к этому, но для старта понадобиться просто телефон с камерой.

— Начинать можно просто с телефоном. Достаточно гаджета с нормальной камерой. Не обязательно иметь камеру, которой снимают голливудские фильмы, — убеждает Машуковский.

Как выбрать тематику блога

В 2021 году вряд ли будет достаточно научиться чему-то базово и пойти нести это в массы, хотя у кого-то это может получиться. Однако если, например, мы хотим больше узнать о путешествиях, мы пойдем смотреть тревел-блогеров, которые всегда в пути и дают реальные, прикладные советы, а не тех, кто в свое время просто Орла и Решку пересмотрел.

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— Давайте начнем с того, что сейчас много микроблогеров. И ноунеймов, я их лично не знаю. Они загораются и быстро гаснут. Это значит — люди не могут собрать аудиторию. Лучше занимайся чем-то другим, если ты не профессионал, например, в макияже. Если у тебя есть рвение учиться, то вперед, развивайся. Однако если ты заставляешь себя это делать, то лучше сфокусироваться на чем-то другом. Смысл тогда жить, если ты делаешь не то, что нравится. Нужно же жить в кайф, — отмечает блогер.

Как заработать на рекламе в блоге

Главный источник дохода блогеров — реклама. Однако эта тема имеет много подводных камней.

Машуковский по своему опыту знает, что лучше обратиться в специализированное агентство, которое возьмет на себя подбор легальных и качественных рекламодателей, а вы будете сосредоточены на контенте.

— Я состою на эксклюзиве в агентстве WhyNot? Enot. Поэтому рекламой занимается именно агентство. Их клиенты — это масштабные корпорации и серьезные компании. У них есть менеджеры, которые занимаются блогерами. Менеджер находит рекламу, обращается к блогеру, затем подписывается договор, деньги переводятся на ФОП. Все официально, уплачиваются налоги. Если блогеры мелкие, то они могут чисто на карту по-черному это делать, но тут — это работа, — рассказывает Олег.

Он добавил, что если вы сознательный человек и планируете работать, как говорится, по-белому, то можно просто зарегистрировать ФОП и работать без агентства.

— В плане налогов, то необязательно быть при агентстве. Ты можешь сам себе открыть ФОП. Лучше с агентством — так спокойнее. Ты просто не паришься насчет бумажной работы, а сосредотачиваешься на контенте. Каждый должен делать свою работу, — подчеркнул блогер.

Также он рассказал о том, что лучше не связываться с сомнительной рекламой. Речь идет о так называемых каперах, любителях проводить масштабные гивы.

— Это грязь, в которую лучше не лезть. У меня один раз было такое, что мне предложила сотрудничество якобы хорошая компания, а это оказались какие-то странные люди, и я сразу удалил эту рекламу. Сказал: извините, бывает разное, никто от такого не застрахован, впредь я буду осторожнее. И меня поддержали подписчики, мол, ты честный, и это круто, — заявил Олег Машуковский.

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