Жена украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова родила первенца.

Радостной новостью поделился Виктор Павлик в Instagram.

Мальчик появился на свет 15 июня в 2.40. С весом 3.4 кг и ростом 53см. Младенца назвали Михаилом.

Это первый ребенок для 27-летней Екатерины Репяховой, и четвертый для 55-летнего Виктора Павлика.

14 июня Екатерина Репяхова поехала в роддом на плановый осмотр, однако врачи сказали ей остаться, поскольку начали подтекать воды.

Отношения Павлика и Репяховой

Летом 2019 года Виктор Павлик развелся и сделал предложение своему концертному директору Екатерине Репяховой. 29 мая 2020 года пара официально узаконила свои отношения.

В январе 2021 года стало известно, что Екатерина беременна и находится уже почти на пятом месяце.

Позже влюбленные раскрыли пол будущего малыша и даже назвали имя, которым назовут сына.

В марте девушка сообщила, что уходит в декретный отпуск и отправилась на отдых в Египет.

В целом беременность Репяховой протекала спокойно, однако перед родами девушка немного приболела.

Первые роды Екатерины были запланированы на ее 27-ой день рождения, 13 июня.

Фото: Екатерина Репяхова