Жена украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова родила первенца.
Радостной новостью поделился Виктор Павлик в Instagram.
Мальчик появился на свет 15 июня в 2.40. С весом 3.4 кг и ростом 53см. Младенца назвали Михаилом.
Это первый ребенок для 27-летней Екатерины Репяховой, и четвертый для 55-летнего Виктора Павлика.
14 июня Екатерина Репяхова поехала в роддом на плановый осмотр, однако врачи сказали ей остаться, поскольку начали подтекать воды.
Отношения Павлика и Репяховой
Летом 2019 года Виктор Павлик развелся и сделал предложение своему концертному директору Екатерине Репяховой. 29 мая 2020 года пара официально узаконила свои отношения.
В январе 2021 года стало известно, что Екатерина беременна и находится уже почти на пятом месяце.
Позже влюбленные раскрыли пол будущего малыша и даже назвали имя, которым назовут сына.
В марте девушка сообщила, что уходит в декретный отпуск и отправилась на отдых в Египет.
В целом беременность Репяховой протекала спокойно, однако перед родами девушка немного приболела.
Первые роды Екатерины были запланированы на ее 27-ой день рождения, 13 июня.
Фото: Екатерина Репяхова