Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за поцелуями

Американскую певицу Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека заметили за поцелуями.

Папарацци сфотографировали Лопес и Аффлека во время семейного ужина в ресторане Nobu Malibu, который расположен неподалеку от Лос-Анджелеса.

Мероприятие было приурочено к 50-летию сестры певицы Линды. На празднике также присутствовали дети Лопес от брака с Марком Энтони.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/UcgSI9JTyD pic.twitter.com/yCZYK42sTT — Page Six (@PageSix) June 14, 2021

Первые слухи об отношениях пары появились еще в мае, когда они провели вместе отпуск на горнолыжном курорте в Монтане.

Стоит отметить, что Лопес и Аффлек уже были помолвлены 17 лет назад. Их роман закрутился после совместных съемок в фильме Джильи.

Однако в 2004 году они разошлись и отменили свадьбу за несколько дней до торжественной церемонии.

Дженнифер Лопес разошлась с Алексом Родригесом

В апреле Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались после четырех лет отношений. По словам инсайдеров, причиной расставания стало отсутствие доверия между парой.

Инициатором разрыва стала именно Дженнифер Лопес, поскольку в отношениях она чувствовала себя несчастной.

Источник: Page Six