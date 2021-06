Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за поцелуями

Американскую певицу Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека заметили за поцелуями.

Папарацци сфотографировали Лопес и Аффлека во время семейного ужина в ресторане Nobu Malibu, который расположен неподалеку от Лос-Анджелеса.

Мероприятие было приурочено к 50-летию сестры певицы Линды. На празднике также присутствовали дети Лопес от брака с Марком Энтони.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/UcgSI9JTyD pic.twitter.com/yCZYK42sTT

— Page Six (@PageSix) June 14, 2021