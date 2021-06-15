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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Валентина Чорна |

Ким Кардашьян засветила аппетитные формы в крошечном бикини

Ким Кардашьян

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян продемонстрировала свою фигуру в бикини.

На личной странице в Instagram Кардашьян опубликовала фото, на котором позирует в неоновом купальнике. В кадре звезда ест мексиканское тако.

За несколько часов публикация Кардашьян собрала более 2 млн лайков. В комментариях поклонники пишут, что у звезды роскошные формы.

  • Идеальная!
  • Хочу пойти с тобой на свидание.
  • Тако еще никогда не выглядело так хорошо.
  • Очень красивое фото.
  • Мечтаю о такой фигуре, — пишут подписчики.
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Кардашьян назвала причину развода с Уэстом

В финальном эпизоде своего реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians Ким Кардашьян призналась, почему рассталась с Канье Уэстом. По словам звезды, в браке с рэп-исполнителем она чувствовала себя одинокой.

Кардашьян подчеркнула, что ей не нужен муж, который постоянно переезжает из штата в штат.

Фото: Ким Кардашьян

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