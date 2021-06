Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян продемонстрировала свою фигуру в бикини.

На личной странице в Instagram Кардашьян опубликовала фото, на котором позирует в неоновом купальнике. В кадре звезда ест мексиканское тако.

За несколько часов публикация Кардашьян собрала более 2 млн лайков. В комментариях поклонники пишут, что у звезды роскошные формы.

Идеальная!

Хочу пойти с тобой на свидание.

Тако еще никогда не выглядело так хорошо.

Очень красивое фото.

Мечтаю о такой фигуре, — пишут подписчики.

Кардашьян назвала причину развода с Уэстом

В финальном эпизоде своего реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians Ким Кардашьян призналась, почему рассталась с Канье Уэстом. По словам звезды, в браке с рэп-исполнителем она чувствовала себя одинокой.

Кардашьян подчеркнула, что ей не нужен муж, который постоянно переезжает из штата в штат.

Фото: Ким Кардашьян