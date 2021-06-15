Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян продемонстрировала свою фигуру в бикини.
На личной странице в Instagram Кардашьян опубликовала фото, на котором позирует в неоновом купальнике. В кадре звезда ест мексиканское тако.
За несколько часов публикация Кардашьян собрала более 2 млн лайков. В комментариях поклонники пишут, что у звезды роскошные формы.
- Идеальная!
- Хочу пойти с тобой на свидание.
- Тако еще никогда не выглядело так хорошо.
- Очень красивое фото.
- Мечтаю о такой фигуре, — пишут подписчики.
Кардашьян назвала причину развода с Уэстом
В финальном эпизоде своего реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians Ким Кардашьян призналась, почему рассталась с Канье Уэстом. По словам звезды, в браке с рэп-исполнителем она чувствовала себя одинокой.
Кардашьян подчеркнула, что ей не нужен муж, который постоянно переезжает из штата в штат.
Фото: Ким Кардашьян