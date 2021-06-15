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Євгенія Шапоренко |

Едва прикрыв рукой: Анна Алхим показала обнаженную грудь

Едва прикрыв рукой: Анна Алхим показала обнаженную грудь

Популярный украинский блогер Анна Алхим, которая прославилась своей любовью российскому президенту Владимиру Путину, на этот раз взбудоражила сеть откровенным фото.

Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото девушка в длинных спортивных шортах и с пучком на голове слегка придерживает обнаженную грудь.

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Скандал с Анной Алхим

Ранее девушка встряла в скандал, попав в базу Миротворца. Туда ее внесли из-за высказываний о любви к главе Кремля.

— Я не знаю никого круче, чем Путин, и никого более влиятельного, чем Путин. Может они есть, но я не знаю таких людей. Для меня в этом плане он красавчик. Если как человек, который затеял войну и забрала Крым, то конечно же, если он в этом виноват, то он х****. Но я не знаю виноват он в этом или нет, — заявляла Алхим.

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