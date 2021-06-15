Обручалка? Ксения Мишина показала алмаз из собственной крови

Актриса и героиня реалити-шоу Холостячка Ксения Мишина показа поклонникам кольцо искусственным камнем, которое сделано с ее крови.

Снимок она опубликовала в Instagram-stories.

Драгоценный камень создан не только из крови Мишиной, но и ее возлюбленного Александра Эллерта.

Изготовление биокамня пара анонсировала еще зимой.

Интересно, что кольцо с камнем Ксения носит на безымянном пальце правой руки.

Ранее ее возлюбленный Александр Эллерт написал пост в Instagram, в котором намекнул на свадьбу с актрисой Ксенией Мишиной.

— В следующем году вести не буду (свадьбы), буду с Ксю ходить и выбирать. Да, кстати, вопрос Когда свадьба? я слышал чаще, чем сомелье А можно мне беленького еще? Что ж! Давайте посмотрим даты на 2022, какие там интересные, что астрологи говорят, — написал Александр.

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Отношения Ксении и Александра

18 декабря 2020 года состоялся финал романтического реалити-шоу Холостячка. Победителем проекта стал юморист и ведущий Александр Эллерт, именно его выбрала главная героиня Ксения Мишина.

После шоу пара стала жить вместе. Влюбленные рассказывали, что было сложно скрывать свои отношения, поэтому сразу после финального пост-шоу они опубликовали совместные фото.

Ксения говорила, что формула их отношения — любить друг друга. Как сложились отношения Мишиной и Эллерта после проекта — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Ксения Мишина