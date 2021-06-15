Обручалка? Ксения Мишина показала алмаз из собственной крови

Актриса и героиня реалити-шоу Холостячка Ксения Мишина показа поклонникам кольцо искусственным камнем, которое сделано с ее крови.
Снимок она опубликовала в Instagram-stories.
Драгоценный камень создан не только из крови Мишиной, но и ее возлюбленного Александра Эллерта.
Изготовление биокамня пара анонсировала еще зимой.
Интересно, что кольцо с камнем Ксения носит на безымянном пальце правой руки.
Ранее ее возлюбленный Александр Эллерт написал пост в Instagram, в котором намекнул на свадьбу с актрисой Ксенией Мишиной.
— В следующем году вести не буду (свадьбы), буду с Ксю ходить и выбирать. Да, кстати, вопрос Когда свадьба? я слышал чаще, чем сомелье А можно мне беленького еще? Что ж! Давайте посмотрим даты на 2022, какие там интересные, что астрологи говорят, — написал Александр.
Отношения Ксении и Александра
18 декабря 2020 года состоялся финал романтического реалити-шоу Холостячка. Победителем проекта стал юморист и ведущий Александр Эллерт, именно его выбрала главная героиня Ксения Мишина.
После шоу пара стала жить вместе. Влюбленные рассказывали, что было сложно скрывать свои отношения, поэтому сразу после финального пост-шоу они опубликовали совместные фото.
Ксения говорила, что формула их отношения — любить друг друга. Как сложились отношения Мишиной и Эллерта после проекта — читайте на Фактах ICTV.
Фото: Ксения Мишина