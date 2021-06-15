Сегодня, 15 июня, советскому украинскому киноактеру Ивану Миколайчуку исполнилось бы 80 лет. Он умер в возрасте 46 лет.

В честь 80-летия со дня рождения артиста Факты ICTV подготовили интересные и малоизвестные факты из жизни легенды украинского кинематографа.

Иван Миколайчук был четвертым ребенком в многодетной семье. Всего у его родителей было 13 детей.

Актер сыграл в 34 фильмах, написал девять сценариев и две режиссерские работы.

Первый актерский успех Миколайчуку принесла кинолента Тени забытых предков, куда начинающего актера привел его учитель Виктор Ивченко. В итоге он сыграл главную роль. Стоит отметить, что съемки происходили, когда Иван был лишь на втором курсе в университете.

Ивана Миколайчука приглашали играть в Голливуд. А французский актер Жан-Поль Бельмондо восхищался его игрой, о чем сам сказал артисту.

Прожил с женой 10 лет в однокомнатной квартире в Киеве, поскольку всегда отдавал свою очередь друзьям. Также уступил автомобиль актеру Алиму Федоринскому.

В 1970-х годах Миколайчук столкнулся с обвинением в национализме. В течение пяти лет, по указаниям партийных бонз, его фамилию вычеркивали из большинства съемочных групп, хотя режиссеры хотели видеть его в фильмах.

В фильме Вавилон ХХ Миколайчук выступил режиссером, актером, композитором и сценаристом.

Актер создал сценарий картины Небылицы про Ивана, однако фильм был снят уже после его смерти Борисом Ивченко.

В честь Ивана Миколайчука названы улицы в Киеве, Львове, Полтаве, Ивано-Франковске, Кропивницком и Виннице.

Биография Ивана Миколайчука

Иван Миколайчук родился 15 июня 1941 года в с. Черторыя (Черновицкая область). С 12 лет он играл в сельском театре.

Закончил музыкальное Черновицкое училище и театр-студию. В 1963-1965 годах учился на киноактерском факультете в Киевском институте театрального искусства им. И. Карпенко-Карого.

В 1962 году женился на актрисе Марии Карпюк.

Дебютировал как актер в курсовой режиссерской работе Леонида Осыки Двое.

После выхода фильма Белая птица с черной отметиной Иван Миколайчук решил попробовать себя в роли сценариста.

Фото: скрин из фильма Вавилон ХХ