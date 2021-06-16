Украинский артист Виктор Павлик прокомментировал пополнение в своей семье.

По словам знаменитости, его супруга Екатерина родила мальчика в два часа ночи.

Пополнение в семье: Павлик раскрыл тайну кольца жены / 2 фотографии

Павлик во время родов сидел под дверью, и уже спустя 10 минут после появления сына на свет новоиспеченный папа зашел в палату возлюбленной. Сделать это раньше он не решался.

По случаю рождения малыша артист подарил жене кольцо.

— Нам двоим так понравилось кольцо. Мы его оба выбрали, — сказал Павлик.

Все, что было связано с родами, транслировалось в Instagram. Артист с женой не боялся, что их сглазят, поскольку оба верят в Бога.

По его словам, о братике или сестричке для новорожденного счастливые родители пока не задумывались. Павлик также отметил, что получил более двухсот сообщений и море звонков с поздравлениями от знакомых и близких.

Как отреагировал старший сын Павлика

Александр опубликовал в Instagram фотографию, на которой его отец позирует вместе с женой и новорожденным.

Он заявил, что счастлив от рождения младшего брата.

Ребенка назвали Михаилом. Он стал четвертым четвертым для Павлика и первым для его нынешней супруги.

Фото: Виктор Павлик