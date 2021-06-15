Загородный дом Ирины Билык (ВИДЕО)

В сети показали, как выглядит дом украинской певицы Ирины Билык в поселке Березовка, что в 15 км от Киева.

Для жизни народная артистка Украины выбрала коттеджный городок Козырная карта, в котором всего 60 домов.

Особняк Ирины Билык оснащен солнечными батареями. Сам коттедж одноэтажный, но просторный, чем-то напоминающий американское бунгало.

Во дворе артистки можно увидеть зеленые лужайки, декоративные деревья и зону отдыха.

Среди известных соседей певицы — музыкант Гарик Кричевский, народный депутат Михаил Радуцкий и художница Евгения Гапчинская.\

Просторный особняк и звездные соседи: как выглядит дом Ирины Билык / 3 фотографии

Цены на недвижимость в Козырной карте стартуют от 7 млн. грн.

В одном из интервью певица призналась, что часть денег на недвижимость ей одолжил Андрей Данилко.

Ирина Билык рассказала о разводе

В апреле Ирина Билык сообщила, что разводится с мужем Асланом Ахмадовым. Артистка подчеркнула, что инициатор развода она, а причина — отношения на расстоянии.

Также Билык отметила, что Аслан — лучший из ее мужчин.

Фото: Ирина Билык