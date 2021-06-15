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Каріна Зуєва |

Просторный особняк и звездные соседи: как выглядит дом Ирины Билык

Просторный особняк и звездные соседи: как выглядит дом Ирины Билык

В сети показали, как выглядит дом украинской певицы Ирины Билык в поселке Березовка, что в 15 км от Киева.

Для жизни народная артистка Украины выбрала коттеджный городок Козырная карта, в котором всего 60 домов.

Особняк Ирины Билык оснащен солнечными батареями. Сам коттедж одноэтажный, но просторный, чем-то напоминающий американское бунгало.

Во дворе артистки можно увидеть зеленые лужайки, декоративные деревья и зону отдыха.

Среди известных соседей певицы — музыкант Гарик Кричевский, народный депутат Михаил Радуцкий и художница Евгения Гапчинская.\

Загородный дом Ирины Билык (ВИДЕО)
Загородный дом Ирины Билык (ВИДЕО)
Загородный дом Ирины Билык (ВИДЕО)
Загородный дом Ирины Билык (ВИДЕО)
Загородный дом Ирины Билык (ВИДЕО)
Загородный дом Ирины Билык (ВИДЕО)
Просторный особняк и звездные соседи: как выглядит дом Ирины Билык / 3 фотографии

Цены на недвижимость в Козырной карте стартуют от 7 млн. грн.

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В одном из интервью певица призналась, что часть денег на недвижимость ей одолжил Андрей Данилко.

Ирина Билык рассказала о разводе

В апреле Ирина Билык сообщила, что разводится с мужем Асланом Ахмадовым. Артистка подчеркнула, что инициатор развода она, а причина — отношения на расстоянии.

Также Билык отметила, что Аслан — лучший из ее мужчин.

Фото: Ирина Билык

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