Старший сын Виктора Павлика отреагировал на рождение брата

Старший сын украинского певца Виктора Павлика Александр отреагировал на рождение брата Михаила.

В сториз на личной странице в Instagram он обнародовал фотографию, на которой Виктор Павлик позирует вместе с женой и ребенком.

Александра порадовала весть о том, что у него появился младший брат.

— Мой младший брат Михаил. Добро пожаловать к нам! — подписал фото Александр Павлик.

Известно, что 37-летний Александр Павлик находится в хороших отношениях с Екатериной Репяховой. Хотя он старше девушку на 10 лет.

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Александр — самый старший сын Виктора Павлика. Он женат и воспитывает 11-летнего сына Давида.

Кроме этого, у артиста есть дочь Кристина и сын Павел, который в 2020 году умер от рака костей.

Новорожденный Михаил — четвертый ребенок для Виктора Павлика и первый для его жены Екатерины.

Екатерина Репяхова показала фото первенца

Блогер Екатерина Репяхова опубликовала первое фото сына на личной странице в Instagram. Однако лицо сына девушка скрыла.

Также она поблагодарила подписчиков за поздравления и отметила, что сейчас хочет провести время со своим мужем и сыном Михаилом.

Фото: Виктор Павлик