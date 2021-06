В США в возрасте 65 лет умерла Лиза Бейнс — актриса и телезвезда. 4 июня на пешеходном переходе ее сбил самокат, в результате чего она получила серьезную травму головы.

Смерть Лизы Бейнс подтвердила ее супруга Кэтрин Кранхолд в Twitter.

По информации СМИ, водитель самоката проехал на красный сигнал светофора. В полиции сообщили, что владелец скутера скрылся с места происшествия. Но расследование все еще продолжается.

My Lisa. Our #lisabanes Our huge loss. pic.twitter.com/lAYRnn5TKv

— Kathryn Kranhold (@kkranhold) June 15, 2021