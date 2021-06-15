Жена украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, показала фото своего первенца.

Милой фотографией Екатерина поделилась на личной странице в Instagram. Однако лицо младенца блогер скрыла.

Также она поблагодарила подписчиков за поздравления и отметила, что сейчас хочет провести время со своим мужем и сыном Михаилом.

— Весь мир остановился. Хочется быть сейчас со своими мальчиками. Огромное спасибо за поздравления и за то, что вы есть у меня, — трогательно написала Екатерина.

Екатерина Репяхова родила сына

Утром 15 июня стало известно, что жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова родила сына.

Мальчик появился на свет с весом 3.4 кг и ростом 53 см. Это первый ребенок для 27-летней Репяховой и четвертый для 55-летнего Павлика.

Фото: Виктор Павлик