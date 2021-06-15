Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филипс развелся с женой Отем после 12 лет брака.

О расставании пары стало известно еще в феврале 2020 года, но официально расторжение брачного процесса завершилось 14 июня 2021 года.

Стоит отметить, что 43-летний сын принцессы Анны стал первым членом королевской семьи, который развелся с женой.

Инициатором разрыва отношений стала Отем. По словам женщины, она была несчастливой в браке с внуком королевы.

Пара поженилась в 2008 году в Виндзорском замке. Экс-супруги воспитывают двух дочерей — 10-летнюю Саванну и 9-летнюю Айлу.

— Хотя это печальный день для Питера и Отем, они по-прежнему ставят благополучие и воспитание своих замечательных дочерей Саванны и Айли на первый план. И Питер, и Отем довольны тем, что мирно решили вопрос с детьми, — говорится в официальном заявлении пары.

Как королева Елизавета II отметит платиновый юбилей

В июне 2022 года в Великобритании будут отмечать 70-летие королевы Елизаветы II со дня вступления на британский престол.

Грандиозное празднование запланировано в период с 2 по 5 июня 2022 года. Эти дни станут выходными для всех британцев.

Подробнее о том, как королева Елизавета II отметит платиновый юбилей — читайте на Фактах ICTV.

Фото: The Cambridge Family