Сын Григория Чапкиса поделился фото отца в молодости

Сын хореографа Григория Чапкиса Грег поделился архивными фотографиями молодого отца.

В своем Instagram Грег Чапкис делится снимками, на которых запечатлен вместе с папой. Также он поделился фото, где хореограф совсем молодой.

На черно-белых снимках Чапкис изображен во время танца. На нем шаровары и вышиванка.

На фото хореограф выступает в составе ансамбля Вирского, в котором он танцевал с 1946 по 1972 годы. Тогда же Чапкис исполнил свой легендарный ползунец.

Умер Григорий Чапкис

13 июня умер Григорий Чапкис в возрасте 91 года. Эту новость сообщил его сын Грег.

Хореографа похоронят 18 июня. С 11.00 до 13.00 будет проходить церемония прощания, которая состоится в Клубе Кабинета министров. Сами похороны пройдут с 13.00 до 15.00 на Байковом кладбище.

Фото: Грег Чапкис, Григорий Чапкис