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Євгенія Шапоренко |

Перевозили коробки: Василиса Фролова забеременела во время первого секса со знакомым

Перевозили коробки: Василиса Фролова забеременела во время первого секса со знакомым

Украинская телеведущая Василиса Фролова забеременела во время первой интимной близости со своим возлюбленным продюсером Дмитрием Котеленцом. Именно он стал отцом ее сына Родиона.

Об этом ведущая рассказала в интервью на YouTube-канале Анны Олицкой.

— Дима вошел в мою жизнь очень спонтанно. Это была переписка в соцсетях. Это была очень веселая переписка. Вдруг он оказался у меня в гостях. Я говорю – поехали перевозить коробки, я переезжаю. Полпятого утра, мы начали перевозить коробки с книгами.

Все очень быстро закрутилось. И оказалось, что эта квартира стала для меня счастливой. Потому что надо было там впервые переночевать и сразу забеременеть, — рассказала Фролова.

Интересно, что на момент встречи с Дмитрием, у нее были отношения с креативным директором Александром Стрижельчиком. Они были вместе около 11 лет, периодически пытались забеременеть, но ничего не получалось. Как только Фролова узнала о беременности, то сразу прекратила отношения с Александром.

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По ее словам, мужчина тяжело это перенес, но сейчас уже все наладилось.

— Мы расстались в один момент. Он тяжело это пережил. Но уже пережил. Я забеременела и сразу сказала, что все, извините, вот так. Дима прекрасный отец, я благодарна судьбе, что мы встретились, — отметила телеведущая.

43-летняя Василиса Фролова родила сына 7 марта 2021 года.

Фото: Василиса Фролова

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