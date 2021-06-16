Екатерине Репяховий стало плохо после родов

У блогера и жены Виктора Павлика Екатерины Репяховой ухудшилось состояние здоровья после родов. Женщина родила своего первенца Михаила 15 июня.
На своей странице в Instagram Екатерина опубликовала фото и сообщила, что пока не будет выходить на связь, потому что чувствует себя плохо.
На снимке рука женщины и капельница.
— Мне стало хуже. На связь выйду позже, — написала Екатерина на снимке.
Почему понадобилась дополнительная помощь медиков, Репяхова не уточнила.
Жене Павлика стало плохо после родов — она под капельницей / 1 фотография
Утром 15 июня стало известно, что жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова родила сына Михаила.
Это первый ребенок для 27-летней Репяховой и четвертый для 55-летнего Павлика.
Фото: Екатерина Репяхова