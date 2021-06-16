Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Євгенія Шапоренко |

Жене Павлика стало плохо после родов — она под капельницей

Катерина Реп’яхова

У блогера и жены Виктора Павлика Екатерины Репяховой ухудшилось состояние здоровья после родов. Женщина родила своего первенца Михаила 15 июня.

На своей странице в Instagram Екатерина опубликовала фото и сообщила, что пока не будет выходить на связь, потому что чувствует себя плохо.

На снимке рука женщины и капельница.

— Мне стало хуже. На связь выйду позже, — написала Екатерина на снимке.

Почему понадобилась дополнительная помощь медиков, Репяхова не уточнила.

Екатерине Репяховий стало плохо после родов
Екатерине Репяховий стало плохо после родов
Жене Павлика стало плохо после родов — она под капельницей / 1 фотография

Утром 15 июня стало известно, что жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова родила сына Михаила.

Это первый ребенок для 27-летней Репяховой и четвертый для 55-летнего Павлика.

Читайте
Были переживания: Виктор Павлик рассказал о родах жены и подарке за сына

Фото: Екатерина Репяхова

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка