Екатерине Репяховий стало плохо после родов

У блогера и жены Виктора Павлика Екатерины Репяховой ухудшилось состояние здоровья после родов. Женщина родила своего первенца Михаила 15 июня.

На своей странице в Instagram Екатерина опубликовала фото и сообщила, что пока не будет выходить на связь, потому что чувствует себя плохо.

На снимке рука женщины и капельница.

— Мне стало хуже. На связь выйду позже, — написала Екатерина на снимке.

Почему понадобилась дополнительная помощь медиков, Репяхова не уточнила.

Жене Павлика стало плохо после родов — она под капельницей / 1 фотография

Утром 15 июня стало известно, что жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова родила сына Михаила.

Это первый ребенок для 27-летней Репяховой и четвертый для 55-летнего Павлика.

Фото: Екатерина Репяхова