Бывшая жена основателя компании Amazon Джеффа Безоса, Маккензи Скотт, пожертвовала на благотворительность $2,7 млрд.

По словам Маккензи, гранты получат 286 различных организаций, которые ранее не финансировались должным образом.

Среди них университеты, учреждения культуры и некоммерческие организации, которые борются с расовой дискриминацией и занимаются вопросами насилия в семье.

Также Скотт добавила, что организации будут самостоятельно решать, как потратить полученные деньги.

Впервые миллиардерша направила средства на благотворительность в июле 2020 года. Таким образом общий объем ее пожертвований составил $8,5 млрд.

По данным Forbes, Маккензи Скотт занимает 22 место в рейтинге самых богатых людей мира. А ее собственный капитал составляет $57 млрд.

Источник: Forbes