Экс-возлюбленная американского актера Бена Аффлека, актриса Ана де Армас пребывает в отношениях с техническим руководителем Tinder Полом Букадакисом.

Об этом пишет Page Six со ссылкой на несколько источников в окружении пары.

Ана и Пол познакомились благодаря общим друзьям.

Отмечается, что пара в отношениях уже несколько месяцев. Букадакис даже представил актрису членам своей семьи.

Отношения Бена Аффлека и Аны де Армас

В марте 2020 года стало известно, что Бен Аффлек и Ана де Армас встречаются. По версии СМИ, пара закрутила служебный роман во время съемок эротического триллера Глубокая вода.

В январе 2021 года стало известно, что пара рассталась.

В июне Аффлека заметили целующимся со своей экс-невестой, актрисой и певицей Дженнифер Лопес.