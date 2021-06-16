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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Євгенія Шапоренко |

Экс-возлюбленная Бена Аффлека Ана де Армас закрутила роман с руководителем Tinder

Ана де Арма

Экс-возлюбленная американского актера Бена Аффлека, актриса Ана де Армас пребывает в отношениях с техническим руководителем Tinder Полом Букадакисом.

Об этом пишет Page Six со ссылкой на несколько источников в окружении пары.

Ана и Пол познакомились благодаря общим друзьям.

Отмечается, что пара в отношениях уже несколько месяцев. Букадакис даже представил актрису членам своей семьи.

Отношения Бена Аффлека и Аны де Армас

В марте 2020 года стало известно, что Бен Аффлек и Ана де Армас встречаются. По версии СМИ, пара закрутила служебный роман во время съемок эротического триллера Глубокая вода.

В январе 2021 года стало известно, что пара рассталась.

В июне Аффлека заметили целующимся со своей экс-невестой, актрисой и певицей Дженнифер Лопес.

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Фото: Getty Images

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