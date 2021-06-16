Экс-возлюбленная американского актера Бена Аффлека, актриса Ана де Армас пребывает в отношениях с техническим руководителем Tinder Полом Букадакисом.
Об этом пишет Page Six со ссылкой на несколько источников в окружении пары.
Ана и Пол познакомились благодаря общим друзьям.
Отмечается, что пара в отношениях уже несколько месяцев. Букадакис даже представил актрису членам своей семьи.
Отношения Бена Аффлека и Аны де Армас
В марте 2020 года стало известно, что Бен Аффлек и Ана де Армас встречаются. По версии СМИ, пара закрутила служебный роман во время съемок эротического триллера Глубокая вода.
В январе 2021 года стало известно, что пара рассталась.
В июне Аффлека заметили целующимся со своей экс-невестой, актрисой и певицей Дженнифер Лопес.