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Валентина Чорна |

Место прощания с Григорием Чапкисом изменилось: где пройдет церемония

Григорий Чапкис

Место прощания с украинским хореографом Григорием Чапкисом, который умер 13 июня, изменилось.

Церемония пройдет 18 июня с 11.00 до 13.00 в Национальной Филармонии Украины, которая находится на Владимирском спуске, 2. Эту информацию Фактам ICTV подтвердили в Филармонии.

Хотя ранее сообщалось, что в последний путь Чапкиса будут провожать в Клубе Кабинета министров Украины.

Сами похороны Григория пройдут с 13.00 до 15.00 на Байковом кладбище. А для близких танцора устроят поминальный обед.

Смерть Григория Чапкиса

Хореограф Григорий Чапкис умер 13 июня на 92-м году жизни. По словам Грега Чапкиса, причиной смерти танцовщика стала старость.

В последние минуты жизни рядом с хореографом была его дочь Лилия и жена Мила.

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