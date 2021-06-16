Украинская певица Тина Кароль поделилась трогательным видео в честь годовщины свадьбы с покойным мужем Евгением Огиром. 15 июня они отпраздновали бы 13 лет официального брака.

Артистка записала ролик на фоне заката, что лишь добавило видео проницательности. На фоне красного заката она показала цепочку на шее, на которой одеты кольца, которые они носили с мужем.

— Мы вместе в небе и на земле, — подписала видео певица.

В следующем ролике Тина Кароль показала свадебный альбом. На снимках счастливая пара нежно смотрит друг на друга.

Отношения Тины Кароль и Евгения Огира

В 2008 году Тина Кароль и Евгений Огир поженились. Позже певица родила первенца Вениамина.

Спустя время Евгения поставили страшный диагноз — рак желудка. 28 апреля 2013 года мужчина умер в возрасте 33 лет.